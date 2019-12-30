Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Высокопоставленные лица США заявили об успехе авиаудара американской авиации в Сирии и Ираке по позициям группировки «Катаиб Хезболла», об этом 30 декабря сообщает Reuters.

Министр обороны Марк Эспер, в комментарии журналистам агентства подчеркнул, что удары американской авиации были успешными. С аналогичными заявлениями выступил и госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВВС США нанесли точечные удары по позиции шиитской группировки, уничтожив командные пункты и склады с оружием.

Члены «Катаиб Хезболла» ведут активную борьбу с террористами в Сирии и Ираке на стороне правительств государства.

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