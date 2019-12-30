Цхинвал, , 10:26 — REGNUM Освобождение осужденного в Южной Осетии доктора из Грузии Важи Гаприндашвили произошло только после того, как он собственноручно подписал прошение о помиловании, но на грузинской стороне многие себя рекламируют в качестве его «спасителей». Данное заявление главы МИД Южной Осетии Дмитрия Медоева было опубликовано на сайте министерства иностранных дел республики.

«Совершенно очевидным, несмотря на изначальную политизацию этого процесса и популистский фон, созданный многочисленными «борцами за освобождение» Гаприндашвили, остается тот факт, что последний собственноручно написал прошение о помиловании на имя главы государства», — говорится в комментарии министра.

Медоев отметил, что грузинский врач принес извинения за свой поступок и поблагодарил власти Южной Осетии за гуманное отношение. Глава южноосетинского МИД также подчеркнул, что благодаря создавшейся ситуации в Грузии увидели, что рядом расположено полноценное государство, одним из атрибутов которого является охраняемая граница.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был признан виновным в незаконном переходе границы и получил наказание в виде лишения свободы сроком на год и девять месяцев. Он был помилован президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым 28 декабря. Врача радостно встретили в Грузии и назвали его освобождение «победой».

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