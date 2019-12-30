Куала-Лумпур, , 10:21 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подчеркнул, что правительство страны не вмешивается во внутренние дела Китая, связанные с его политикой в отношении уйгуров в Синьцзяне, сообщает Sindonews.

Махатхир Мохамад, однако, признал притеснение мусульман в Синьцзяне.

«Малайзия придерживается внешней политики, которая всегда стремится к праву каждой страны решать свои внутренние проблемы без иностранного вмешательства. Проблема угнетения мусульман по всему миру, включая этнических уйгуров в провинции Синьцзян, существует и должна быть признана всеми. Однако в этом случае правительство не хочет вмешиваться во внутренние дела Китая», — говорится в заявлении Махатхира Мохамада.

Премьер-министр Малайзии также отметил, что, если уйгурские беженцы, прибыли в Малайзию для защиты, страна не выдаст их, несмотря на просьбы властей Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махмуд передал послу Китая в Джакарте, что уйгурский вопрос беспокоит мусульман в Индонезии.