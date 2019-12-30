30 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Подводя итоги уходящего года, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал важными три события. Все они начинаются с буквы «У» — Универсиада, рекордный Урожай и Управление финансами. «Три У» по версии Усса – события, безусловно, важные. Однако картина происходящего в регионе в 2019 году была бы неполной без упоминания произошедших в крае скандалов. Громких скандалов.

Татьяна Иващенко, , 13:16 — REGNUM Подводя итоги уходящего года, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал важными ровно три события.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все они начинаются с буквы «У», как это ни странно, — Универсиада, Урожай рекордный и Управление финансами, отличное исполнение бюджета, лучшее за последние десять лет», — заявил Александр Усс.

«Три У» по версии Усса — события, безусловно, важные. Здесь с губернатором соглашаются и политологи, и экономисты, и общественные деятели. Однако картина происходящего в регионе в 2019 году была бы неполной без упоминания громких скандалов.

Александр Усс Krskstate.ru

Губернатор «раскачал»

Во-первых, это заявления, связанные с лесными пожарами и, следовательно, «чёрным небом» Красноярска. В июле на форуме «Бирюса-2019» Усс сказал, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно». Подробности — в материале корреспондента ИА REGNUM «Чёрное небо» Красноярска на всю Сибирь видно даже из Голливуда: итоги-2019».

Во-вторых, грандиозный скандал стал следствием июльского визита губернатора в пострадавший от паводка город Канск. Судя по видеокадрам, быстро разлетевшимся по соцсетям и СМИ, Усс весьма жёстко ответил на вопрос одной из жительниц города.

«А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?» — спросила женщина главу региона.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё», — ответил Усс.

Правда, он тут же добавил, что если дорогу размоет, значит, её восстановят.

Александр Усс встречается с жителями Канска Krskstate.ru

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В итоге губернатор извинился перед женщиной, а она назвала инцидент исчерпанным. Но на этом всё не закончилось. 1 августа в Красноярске в сквере Космонавтов прошёл митинг за отставку губернатора региона Александра Усса. «Пришёл качнуть права», — значилось на плакате одного из митингующих.

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Комментируя эту ситуацию, политолог Анатолий Савостин в августе подчеркнул, что скандалы вокруг губернатора Красноярского края Александра Усса едва ли приведут к каким-либо значимым для него последствиям.

«Позиции Усса достаточно крепки, чтобы без последствий «качнуть свои губернаторские права», — отметил он.

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Но почему же скандалы, а не скандал? Да потому, что он был не один.

Что происходит с лесом в Красноярском крае?

В конце мая — начале июня в Красноярском крае разразился «лесной скандал». Татьяна Давыденко — тогда ещё председатель Счётной палаты Красноярского края — заявила о криминализации лесной отрасли региона, о том, что треть её находится в теневом секторе, а также она упомянула об угрозах в её адрес.

Подробности — в материале ИА REGNUM «В Красноярском крае — скандал: лес «утекает», губернатор «обескуражен».

Впрочем, ответ властей не заставил себя долго ждать и был весьма жёстким и для Давыденко неприятным. Вице-губернатор края Юрий Лапшин подчеркнул, что «в основе громких заявлений и активности лежит не стремление навести порядок, а желание сохранить личный бизнес».

Параллельно ТВК публикует информацию о том, что несколько лет одним из источников доходов семьи Татьяны Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров. А после того, как семейную фирму лишили госконтрактов, «на лесную отрасль края обрушились проверки Счётной палаты».

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Первый заместитель губернатора края, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко и вовсе заявил о том, что Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей».

Татьяна Давыденко Sobranie.info

А по версии губернатора края Александра Усса, произошедшее — это не что иное, как политический «наезд». Впрочем, глава региона не стал отрицать, что в лесной отрасли края имеются проблемы. Позже он объявил о тщательной работе по оздоровлению лесной отрасли края.

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Давыденко, в свою очередь, лишилась должности. Решение об её отстранении практически единогласно приняли депутаты краевого парламента на сессии 11 июля.

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Рассуждая об этой ситуации, красноярский политолог Сергей Комарицын также отметил, что озвученная Давыденко информация носит «заказной характер». Однако, по его мнению, доля вины в произошедшем есть и на властях края — они не должны были смешивать в кучу всю информацию и скатываться в обвинения, а наоборот, нужно было «разложить всё по полочкам». Главный вопрос всё-таки следующий: что происходит с лесом в Красноярском крае?

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Итак, исходя из вышеизложенного, красноярцы могли бы дать Александру Уссу три рекомендации на букву У: Улучшить экологическую ситуацию в крае, Успеть разгрести «авгиевы конюшни» в лесной отрасли региона, а также Услышать жителей региона с их проблемами, а не «качать права».