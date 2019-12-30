Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратится с посланием к Олий Мажлису (парламенту) республики в середине января 2020 года. Об этом глава государства заявил на встрече с поэтами, литературоведами и творческой молодежью, сообщает 30 декабря издание Kommersant.uz.

«Наше послание к Олий Мажлису готово. Как только выберут новый парламент, в середине января мы проведем это мероприятие», — сказал Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Узбекистане прошли парламентские выборы. По итогам первого тура на 22 округах ни один депутат не набрал необходимого количества голосов для выдвижения своей кандидатуры в парламент.

Кроме того, в трех округах были допущены ошибки при подсчёте голосов. Поэтому второй тур выборов пройдет 5 января в 25 округах.

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