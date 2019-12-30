Москва, , 10:06 — REGNUM Русская православная церковь назвала принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие собственности Сербской православной церкви, циничным ударом по церкви и поддержкой раскола. Об этом говорится в Патриаршем и Синодальном послании РПЦ, опубликованном 30 декабря на сайте Московского патриархата.

Закон ослабляет каноническую церковь, её ставят в унизительную и опасную зависимость от государства. Речь идёт о поддержке раскола — величайшей общенациональной трагедии, отмечают в РПЦ.

В религиозной организации события в Черногории сравнили с религиозным расколом на Украине. Раскол наделяют ролью движущей силы в перерождении общественного сознания.

«Политические силы как Черногории, так и Украины, заинтересованные в подрыве народного единства, долгие годы поддерживали раскольников, видя в них инструмент ослабления канонической Церкви», — отмечают в РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране. Закон предполагает конфискацию у Сербской православной церкви собственности, включая известный монастырь Острог. В СПЦ полагают, что изъятая собственность может быть передана непризнанной в православном мире самозваной Черногорской «автокефальной» церкви.

Читайте также: Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

А также: «Не дадим святыни!» — протесты в Черногории против закона о церквях