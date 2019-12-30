Хартум, , 09:59 — REGNUM В субботу, 28 декабря, правительство Судана и представитель коалиции девяти повстанческих группировок подписали предварительное соглашение, направленное на прекращение конфликта в регионе Дарфур. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, в соглашении также изложены различные вопросы, которые стороны должны будут обсудить в ходе последующего раунда переговоров, который состоится в Джубе.

«Мы считаем, что это важный шаг», — сказал Ахмед Мохамед, главный переговорщик по вопросам Дарфура от Суданского революционного фронта (СРФ), коалиции из девяти повстанческих групп, участвующих в переговорах с суданским правительством.

«Этот шаг, без сомнения, поможет достичь прочного мира в Дарфуре, а также позволит переходному процессу в Судане двигаться плавно, без помех», — добавил он, имея в виду переход к гражданскому правлению.

Среди вопросов, которые они согласились решить, — коренные причины конфликта, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев, разделение власти и интеграция повстанческих сил в национальную армию, отмечают репортеры.

В соглашении также говорится, что правительство Судана будет заниматься различными вопросами, такими как уничтожение имущества во время конфликта.

По словам журналистов, боевые действия в Дарфуре вспыхнули в 2003 году, когда повстанцы из этнических меньшинств выступили против правительства президент Омара аль-Башира, в котором доминировали арабы.

Генерал Самседин Кабаши, высокопоставленный представитель правительства Судана на переговорах, заявил: «Мы полны решимости положить конец всем проблемам в Дарфуре и обеспечить восстановление мира и стабильности не только в Дарфуре, но и во всех частях страны».