Ханой, , 09:51 — REGNUM Суд во Вьетнаме приговорил бывшего министра информации Нгуен Бак Шона к пожизненному тюремному заключению, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что экс-министр был признан виновным в получении взяток на сумму три млн долларов США.

«Нгуен Бак Шон обвинен в получении взятки за способствование совершению сделки по покупке госкомпании Mobifone больше чем 95% акций компании Audio Visual Global», — говорится в заявлении министерства общественной безопасности Вьетнама.

MobiFone является одним из трех крупнейших операторов сотовой связи во Вьетнаме. В конце 2015 года MobiFone приобрела акции «Global Audio Visual» на сумму 383,7 млн долларов США.

«Правительство также понесло серьезные финансовые потери в результате этой сделки», — говорится в заявлении суда.

Известно, что дело MobiFone является крупнейшим расследованием о коррупции во Вьетнаме, в котором замешаны сотни правительственных чиновников. Суд также приговорил 11 других подозреваемых к тюремному заключению на срок от двух до 23 лет за участие в этом деле.

Напомним, план продажи акций MobiFone долгое время был одной из попыток Вьетнама приватизировать государственные компании. Но он так и не был реализован. Правительство Вьетнама заявило, что хочет продать до 50% акций MobiFone к концу 2020 года.