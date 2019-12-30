Анкара, , 10:12 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что с начала 2019 года из страны были депортированы свыше 780 террористов, об этом он заявил в интервью CNN Turk.

«С начала года мы выслали из страны 778 иностранных террористов в страны их происхождения», — отметил Сойлу.

Министр не отметил к каким организациям принадлежали высланные террористы, однако известно, что большая их часть принадлежала к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в настоящее время в тюрьмах Турции находится около 1 тыс. 200 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иностранного происхождения. Все они ожидают депортации.

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