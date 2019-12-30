Луганск, , 09:54 — REGNUM Передача Украиной бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» является результатом долгой и сложной работы, заявила представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщил «Луганский информационный центр».

Она рассказала, что в ЛНР передали двух экс-«беркутовцев», а в ДНР — трёх.

«Это была сложная и серьезная работа, но аргументов у республик для освобождения этих людей было более чем предостаточно», — рассказала Кобцева.

По её словам, ДНР и ЛНР привели весомые аргументы для освобождения «беркутовцев» из украинского плена.

Представитель ЛНР в ТКГ также рассказала, что украинская сторона передала нескольких российских добровольцев и гражданина Бразилии:

«Списки разные, там и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане другого государства — в частности, господин [Рафаэль] Лусварги оказался на свободе. Будем надеяться, что он сможет благополучно добраться домой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее освобождённый из украинского плена житель Харькова Виктор Шатков рассказал, что украинская сторона несколько раз вычёркивала его из списков на обмен, а также убеждала в том, что он никому не нужен. Мужчина также выразил уверенность в победе над украинским нацизмом.

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