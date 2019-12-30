Луганск, 30 декабря 2019, 09:54 — REGNUM Передача Украиной бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» является результатом долгой и сложной работы, заявила представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщил «Луганский информационный центр».
Она рассказала, что в ЛНР передали двух экс-«беркутовцев», а в ДНР — трёх.
По её словам, ДНР и ЛНР привели весомые аргументы для освобождения «беркутовцев» из украинского плена.
Представитель ЛНР в ТКГ также рассказала, что украинская сторона передала нескольких российских добровольцев и гражданина Бразилии:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее освобождённый из украинского плена житель Харькова Виктор Шатков рассказал, что украинская сторона несколько раз вычёркивала его из списков на обмен, а также убеждала в том, что он никому не нужен. Мужчина также выразил уверенность в победе над украинским нацизмом.
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