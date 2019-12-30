Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Человечество подошло к краю пропасти. Такое заявление сделал Илья Второй 29 декабря на встрече с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Вы знаете, что мы живем в очень сложное время. Человечество подошло к краю пропасти и взглянуло в нее. Так что, ваш визит весьма важен, и мы еще раз приветствуем вас», — сказал грузинский патриарх секретарю понтифика.

Илья Второй также подчеркнул, что отношения между Ватиканом и Грузией являются «братскими».

Как передавало ИА REGNUM, госсекретарь Ватикана посетил Грузию с визитом с 28 по 30 декабря. Во время его встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахария глава правительства заявил, что руководство Грузии готово к углублению отношений со Святым Престолом.

Стоит также отметить, что папа римский Франциск, возглавляющий Ватикан, в 2016 году заявил, что приближается «конец времен».

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