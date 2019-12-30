* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:46 — REGNUM Сообщения о согласии афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить огонь по договорённости с США не соответствуют действительности. Об этом представитель движения в Катаре Сухайль Шахин написал 30 декабря в Twitter.

В публикациях утверждалось, что боевики пошли на прекращение огня ради соглашения о выводе из Афганистала американского контингента. Это не соответствует действительности, отметил Шахин.

Он подчеркнул, что в случае достижения таких договорённостей радикальное движение объявит о них людям и представителям СМИ. Однако непроверенные сообщения СМИ не должны транслировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегации США и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили перерыв в переговорах. Условием американской стороны было прекращение огня боевиками. Те же заявили, что согласятся на перемирия только после отвода американских сил из страны.

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