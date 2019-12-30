Ташкент, , 09:38 — REGNUM Консультативная встреча глав государств Туркестана в Ташкенте стала главным внешнеполитическим событием в 2019 года для Узбекистана. Об этом заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, пишет 30 декабря газета «Народное слово».

По его словам, саммит стал важным этапом на пути укрепления дружбы, добрососедства, всестороннего сотрудничества, взаимного уважения и доверия среди стран Туркестана.

Кроме того, в 2019 году в Ташкенте впервые состоялся Туркестанский экономический форум, в котором приняли участие заместители премьер-министров стран региона, а также 200 представителей бизнеса и государственных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств Туркестана. Участники мероприятия решили, что третья встреча состоится в Киргизии.

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