Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине. Об этом сообщает газета The New York Times, журналисты которой провели целый ряд интервью с бывшими и действующими сотрудниками администрации и другими официальными лицами США.

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Отмечается, что сопротивление этому решению президента США было значительно интенсивнее, чем предполагалось ранее. Так, в частности, издание проинформировало о заседании в Белом доме, состоявшемся в конце августа, о котором ранее не сообщалось. В ходе той встречи с американским лидером в Овальном кабинете глава Пентагона Марк Эспер, а также госсекретарь Майк Помпео и занимавший на тот момент должность советника по национальной безопасности Джон Болтон пытались убедить Трампа, что «разморозка помощи — в интересах США, но это было безуспешно».

Американский лидер тогда заявил, что не верит обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о проведении реформы по борьбе с коррупцией. Он заявил, что коррупция — «повсеместное явление» на Украине, а средства, выделенные на военную помощь, будут потрачены зря.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение заморозить программу оказания военной помощи Украине, размер которой в пошлом году составил $250 млн, до тех пор пока Вашингтон не удостовериться, что при финансировании иностранных государств интересы США «ставятся во главу угла».

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Ранее CNN со ссылкой на документы и электронные письма, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity, сообщило, что распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом 25 июля примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. При этом в административно-бюджетном управлении США связь между телефонной беседой и заморозкой помощи опровергли, сославшись на решение, принятое ещё 18 июля.

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