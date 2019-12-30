Киев, , 09:20 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) будет работать над освобождением всех граждан Украины, удерживаемых в России и республиках Донбасса, заявил глава спецслужбы Иван Баканов, сообщила 29 декабря пресс-служба ведомства.

«Мы будем работать и в дальнейшем — пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и «квазиреспублик», не окажутся дома. Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства», — сказал он.

Баканов добавил, что для этого спецслужбой будет приложен максимум усилий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что Украина будет добиваться возвращения ещё 300 человек.

Читайте также: Киев планирует вернуть из республик Донбасса еще 300 пленных

Напомним, украинские власти и СМИ отрицают факт того, что в стране идёт гражданская война. По этой причине украинская пропаганда представляет Россию стороной конфликта, и заявляет, якобы в РФ удерживаются «пленные» граждане Украины. В то же время Россия является одной из стран, поддерживающих процесс установления мира на Украине.