Киев, 30 декабря 2019, 09:07 — REGNUM Украина будет настаивать на возвращении ещё 300 пленных, удерживаемых на территории ДНР и ЛНР, заявила представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Валерия Лутковская 30 декабря в эфире телеканала «Громадське».
По её словам, в плену находится около 100 человек, что подтверждается соответствующими документами и приёмом передач от родственников задержанных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошёл обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса.
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