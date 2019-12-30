Киев, , 09:07 — REGNUM Украина будет настаивать на возвращении ещё 300 пленных, удерживаемых на территории ДНР и ЛНР, заявила представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Валерия Лутковская 30 декабря в эфире телеканала «Громадське».

По её словам, в плену находится около 100 человек, что подтверждается соответствующими документами и приёмом передач от родственников задержанных.

«Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры», — рассказала Лутковская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошёл обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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