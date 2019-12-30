Ташкент, , 08:58 — REGNUM Тридцатидневный безвизовый режим вводится в Узбекистане для резидентов ОАЭ. Соответствующий указ, подписанный президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, опубликован в национальной базе данных законодательства республики.

Отмечается, что документ подписан в целях дальнейшего укрепления потенциала привлечения прямых иностранных инвестиций в республику и для повышения инвестиционной привлекательности для предпринимателей из ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 20 марта 2019 года для граждан ОАЭ был введен безвизовый режим сроком на 30 дней.

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