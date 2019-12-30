Киев, 30 декабря 2019, 08:55 — REGNUM Многочисленные оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его отца прозвучали в эфире телеканала «Прямой», который связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщил 29 декабря украинский блогер Анатолий Шарий на своём youtube-канале.
27 декабря 2019 года ведущий программы «Поярков News» ведущий Сергей Поярков заявил, что «Зеленский-папа тупой, криворогий профессор кислых щей», который защищает Владимира Зеленского как «описавшуюся девочку».
Шарий отметил, что украинские власти ничего не делают, чтобы привлечь к ответственности телеканалы, допускающие подобные высказывания в своём эфире.
Он добавил, что Зеленский и представители его команды пытаются угодить радикальному меньшинству сторонников Порошенко. Одним из проявлений слабости, по мнению Шария, стала отставка главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее отец президента Украины, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ им. В. Гетьмана (Кривой Рог, Украина) Александр Зеленский заявил, что критика в адрес Владимира Зеленского несправедлива, а СМИ просто льют на него грязь.
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