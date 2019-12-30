Киев, , 08:55 — REGNUM Многочисленные оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его отца прозвучали в эфире телеканала «Прямой», который связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщил 29 декабря украинский блогер Анатолий Шарий на своём youtube-канале.

27 декабря 2019 года ведущий программы «Поярков News» ведущий Сергей Поярков заявил, что «Зеленский-папа тупой, криворогий профессор кислых щей», который защищает Владимира Зеленского как «описавшуюся девочку».

«Вова… он тупой или негодяй, он или в доле, или не в доле», — рассуждал Поярков о президенте Украины.

Шарий отметил, что украинские власти ничего не делают, чтобы привлечь к ответственности телеканалы, допускающие подобные высказывания в своём эфире.

«Это унижение, публичное унижение президента, потому что вся власть показывает — они достойны унижения», — прокомментировал ситуацию блогер.

Он добавил, что Зеленский и представители его команды пытаются угодить радикальному меньшинству сторонников Порошенко. Одним из проявлений слабости, по мнению Шария, стала отставка главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее отец президента Украины, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ им. В. Гетьмана (Кривой Рог, Украина) Александр Зеленский заявил, что критика в адрес Владимира Зеленского несправедлива, а СМИ просто льют на него грязь.

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