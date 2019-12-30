Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел телефонные переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, переговоры стали частью «теневых дипломатических усилий», которые были якобы направлены на уход Мадуро с поста главы государства и открытие богатой ресурсами Венесуэлы для международного бизнеса.

Отмечается, что переговоры Джулиани и Мадуро прошли после того, как республиканец от штата Техас Пит Сешнс посетил президента Венесуэлы в Каракасе весной 2018 года.

Сешнс якобы покинул страну со списком уступок, на которые согласился пойти венесуэльский лидер, в частности, Мадуро согласился отойти от власти и заявил о готовности позволить провести свободные и честные выборы в обмен на снисходительность со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2019 года после избрания главой государства Николаса Мадуро в Венесуэле начались массовые акции протеста. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Кандидатуру Гуайдо в качестве президента Венесуэлы поддержал ряд стран, в том числе США и страны Европы. Россия, Китай, Турция, в свою очередь, поддержали Мадуро как легитимного президента.

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