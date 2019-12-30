Тегеран, , 08:42 — REGNUM Власти Ирана осудили «вмешательство» Парижа в дело Фарибы Адельха, франко-иранского антрополога, задержанной в Иране по обвинению в «шпионаже», сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что глава МИД Франции вызвал посла Ирана в Париже, чтобы осудить «недопустимое тюремное заключение» Фарибы Адельхи и другого французского исследователя Ролана Маршала.

«Франция продолжает следить за положением двух соотечественников, уделяя этому вопросу самое пристальное внимание. Власти Франции будут продолжать действовать с решимостью обеспечить их освобождение», — говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, Фариба Адельхи — франко-иранский антрополог и исследователь из Политического института в Париже, которая родилась 25 апреля 1959 года в Тегеране. Фариба Адельхи была задержана в Иране в июне 2019 года. На днях заключенная объявила голодовку.