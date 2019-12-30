Париж, , 08:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил бывшего депутата-коммуниста Фабиена Тьеме, «человека на службе у других», о смерти которого стало известно в субботу, 28 декабря, передает BFM TV.

«В 2008 году Фабиен Тьеме был избран мэром коммуны Марли и выполнил эту функцию с энергией и гуманизмом, признанным всеми», — заявил глава государства, передавая свои соболезнования семьи.

Смерть Фабиена Тьеме в возрасте 67 лет вызвала много откликов в регионе.

«Фабиен Тьеме знал, как работать со всеми, чтобы быть более склонным к общему интересу», — подтвердил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступит с видеообращением к французам во вторник, 31 декабря.

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