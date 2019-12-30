Москва, , 08:19 — REGNUM Россия восстановила значительную часть влияния, потерянного после распада СССР, за период нахождения у власти Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg.

Авторы публикации поставили в заслугу российскому лидеру укрепление связей с Китаем, воссоединение с Крымом, изменение ситуации в Сирии. Кроме того, Путину удалось продать вооружение входящей в НАТО Турции и задать тон саммиту «нормандской четверки», который прошёл в Париже в декабре 2019 года.

Главное достижение Путина — способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, подчёркивает издание. Так, военные расходы США вдвое превышают общие расходы России.

России удалось стать основной силой на Ближнем Востоке, кроме того, она расширяет влияние на Африку, отмечено в публикации.

Ещё одна особенность Москвы — осторожность в материальных вопросах после конфликта на Украине. Это сделало финансовый баланс РФ «одним из самых здоровых в мире», утверждают авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список людей, определивших облик уходящего десятилетия. Путин впервые стал главой государства в 2000 году.

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