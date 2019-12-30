Киев, , 08:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран «нормандской четвёрки» за содействие в обмене пленными между Украиной и Донбассом. Об этом он написал 30 декабря на своём telegram-канале.

«Вернуть живых «героев» — моя обязанность как президента Украины. Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам «нормандской четвёрки». Потому что всё, о чём договаривались касательно взаимного освобождения, — сделано», — сказал он.

Зеленский также поблагодарил представителей Украины на переговорах в Минске и сотрудников своего офиса.

Он пообещал в будущем отдать «сто преступников» за одного украинского «героя».

Напомним, 29 декабря Зеленский встретив в аэропорту Борисполя 76 человек, переданных украинской стороне в рамках процедуры обмена пленными с Донбассом.

Читайте также: Зеленский объяснил, почему передал бывших беркутовцев силам Донбасса