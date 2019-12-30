Киев, 30 декабря 2019, 08:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран «нормандской четвёрки» за содействие в обмене пленными между Украиной и Донбассом. Об этом он написал 30 декабря на своём telegram-канале.
Зеленский также поблагодарил представителей Украины на переговорах в Минске и сотрудников своего офиса.
Он пообещал в будущем отдать «сто преступников» за одного украинского «героя».
Напомним, 29 декабря Зеленский встретив в аэропорту Борисполя 76 человек, переданных украинской стороне в рамках процедуры обмена пленными с Донбассом.
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