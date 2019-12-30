Рамалла , , 07:46 — REGNUM Палестинское движение ХАМАС выступило с обвинениями разведки Палестины в причастности к гибели командира группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата, сообщается в пресс-релизе МВД Палестины в секторе Газа.

В середине ноября 2019 года глава «Исламского джихада» Баха Абу аль-Ата погиб после удара израильских военных по его дому.

Как заявляет ХАМАС, при расследовании смерти командира арестовали группу людей, следивших за Абу аль-Ата «в течение нескольких месяцев до последнего часа перед его убийством». Утверждается, что арестованные оказались сотрудниками Главной разведывательной службы палестинских властей, передававшими данные разведке Израиля.

Палестинское движение «Фатх» охарактеризовало эти обвинения как ложные и беспочвенные.

Израиль считает главу «Исламского джихада» виновным в сотнях терактов против израильских военных и мирных жителей.

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