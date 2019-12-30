Москва, , 06:12 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Польше некоторые моменте ее истории и посоветовал на перекладывать на других ответственность польской довоенной элиты. Соответствующий комментарий сенатор опубликовал в Twitter.

По словам Пушкова, Польша предпринимала усилия для вступления в союзнические отношения с Гитлером. «Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене», — напоминает политик.

К сожалению для Польши, лидер нацистов не предусматривал на карте мира существование такой страны.

«Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите», — уверен Пушков.

Ранее политик уже обвинял польские власти в нежелании признавать указанную часть истории своей страны, отметив, что Варшаве выгоднее амплуа жертвы Берлина и Москвы.

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