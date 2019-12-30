Могадишо, , 06:14 — REGNUM Как минимум четыре боевика группировки «Аш-Шабаб» уничтожены в результате авианалёта ВС США в Сомали, сообщило 29 декабря Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

По данным ведомства, американские силы в сотрудничестве с сомалийскими властями нанесли три авиаудара по двум объектам группировки «Аш-Шабаб». Результатом двух налётов стала ликвидация двух боевиков, ещё двое убиты при третьем ударе. Мирное население, по словам командования, не пострадало.

Ранее в 2019 американцы уже бомбили цели в Сомали с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большая часть полётов над африканской страной совершают американские БПЛА, базирующиеся на базе США в Джибути.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» создана в 2004 году, в 2012 году она присоединилась к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Численность боевиков группировки составляет 3000 до 10 000 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Генеральный секретарь ООН осудил теракт в Сомали