Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Пентагон готов предпринять дополнительные действия против шиитских ополченцев в целях самообороны. Об этом заявил на брифинге во Флориде глава министерства обороны США Марк Эспер, сообщает 30 декабря Reuters.

Выступая перед журналистами в Палм-Бич, после обсуждения ситуации на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом, Эспер заявил, что США разработали дальнейшие действия после воздушной атаки территории Ирака и Сирии.

«Мы предпримем дополнительные действия, если это необходимо, для обеспечения собственной самообороны, — заявил глава Пентагона, ‑ и не допустим дальнейшего плохого поведения со стороны ополченцев или со стороны Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту американских бомбардировок территории Ирака, правительство страны собрало экстренное заседание совета безопасности. По данным иракских военных, жертвами атаки США стали как минимум 25 человек.