Вашингтон, 30 декабря 2019, 05:43 — REGNUM Пентагон готов предпринять дополнительные действия против шиитских ополченцев в целях самообороны. Об этом заявил на брифинге во Флориде глава министерства обороны США Марк Эспер, сообщает 30 декабря Reuters.
Выступая перед журналистами в Палм-Бич, после обсуждения ситуации на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом, Эспер заявил, что США разработали дальнейшие действия после воздушной атаки территории Ирака и Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту американских бомбардировок территории Ирака, правительство страны собрало экстренное заседание совета безопасности. По данным иракских военных, жертвами атаки США стали как минимум 25 человек.