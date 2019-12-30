Москва, , 05:27 — REGNUM Посол РФ в Польше был вызван после слов президента России Владимира Путина для того, чтобы «расставить соответствующие акценты». Таким мнением поделилась представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия—1».

"Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу», — сказала Захарова.

По её словам, вызов посла — это «дипломатическая рутина» в отношения стран.

Напомним, 24 декабря Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньёй», потому что Липский поддерживал Гитлера и его идею высылки польских евреев в Африку, а также обещал поставить Гитлеру памятник в Варшаве.

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