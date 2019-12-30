Токио, , 07:21 — REGNUM Аэродром и объекты инфраструктуры для учений палубной авиации ВМС США будет возведён на средства Японии на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима к 2024 году, сообщает 30 декабря газета Yomiuri shimbun.

В начале декабря минобороны Японии купило за 16 млрд иен (около $146 млн) необитаемый островок Магэ, принадлежавший столичной частной компании. Строительство на острове стартует в 2022 году, учения американских ВВС планируется начать с 2025 года.

Учения с имитацией взлёта и посадки самолетов на палубу авианосцев производят серьёзный шум и постоянно провоцируют в Японии протесты населения и местных властей. Поэтому их перенесли с базы Ацуги, недалеко от Токио, на остров Иводзима. Но он расположен слишком далеко — больше 1200 км от японской столицы.

Поэтому в 2011 году военные Японии и США задумались о размещении аэродрома для учений на острове Магэ площадью 8 кв. км, расположенном всего в 400 км от американской авиабазы Ивакуни. Там сейчас размещены около 60 самолётов палубной авиации ВВС США. Объект на Магэ планируется использовать совместно армиями двух стран.

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