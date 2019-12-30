Пхеньян, 30 декабря 2019, 04:39 — REGNUM Для обеспечения суверенитета КНДР необходимо укреплять экономику страны, установить железную дисциплину в промышленности и вести интенсивную борьбу с антисоциалистическими проявлениями. Об этом председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи.
Напомним, 29 декабря завершил работу пленум ЦК ТПК на котором были рассмотрены вопросы государственного строительства и национальной обороны.
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