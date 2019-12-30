Москва, 30 декабря 2019, 04:09 — REGNUM Ответ Эстонии за блокирование работы Sputnik станет «комплексным и интересным». Такое обещание дала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия—1».
Ранее посольство РФ в Эстонии заявило, что давление на Sputnik похоже на времена маккартизма в США.
Напомним, 18 декабря работники Sputnik в Эстонии получили от силовых органов страны письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не уволятся с МИА «Россия сегодня».
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