Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил исчерпывающую информацию о проведенных ВВС США атаках на военные объекты шиитской военной организации «Катаиб Хезболла» от высокопоставленных советников по национальной безопасности. Об этом заявил журналистам в Палм-Бич, штат Флорида, госсекретарь США Майкл Помпео, передает Reuters.

Помпео назвал атаки успешными. По его словам, президент и высокопоставленные чиновники обсудили дальнейшие варианта развития событий в регионе.

«Мы не будем выступать за то, чтобы Исламская Республика Иран предприняла действия, ставящие под угрозу американских мужчин и женщин», — заявил Помпео.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ирак собирает экстренный совет национальной безопасности в связи с произведенными США атаками по территории страны. В правящей партии Ирака заявили о недопустимости использования территории страны как плацдарма для борьбы с Ираном.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о проведении воздушной атаки по пяти объектам «Катаиб Хезболла» на территории Ирака и Сирии. В Иране жертвами атаки стали по меньшей мере 25 человек.