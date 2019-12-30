Ракка, Сирия, , 04:02 — REGNUM Между турецкими сирийскими войсками произошло боестолкновение в районе города Айн-Иса на севере провинции Ракка, сообщает 30 декабря агентство Firat.

Подразделения Турции открыли артиллерийский огонь по позициям сирийских войск в районе Хашлюм в 30 км к востоку от Айн-Исы. По информации агентства, подбиты три бронемашины, погибло и было ранено несколько бойцов сирийской армии.

Нападение, видимо, было спровоцировано атакой курдских ополченцев из «Сил демократической Сирии» на турецких солдат в Айн-Исе, жертвами которой стали трое турок.

Подразделения сирийских войск вошли в Айн-Ису после заключения договоренности с курдами о выступлении сирийских сил на север страны для противодействия вторжению Турции.

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