Луганск, , 03:23 — REGNUM Украинские силовики оказывали давление на пленных, вынуждая их отказаться от освобождения, однако им не удалось сломить веры в грядущую помощь со стороны республик Донбасса, равно как и веры в победу здравого смысла над украинским нацизмом. Об этом рассказал освобожденный уроженец Харькова Виктор Шатков, сообщает «Луганский информационный центр».

Киевские силовики прилагали все усилия для того, чтобы заставить Шаткова отказаться от участия в обмене пленными. По словам освобожденного, его убеждали, угрожали. «Несколько раз вычеркивали меня из списков, в том числе и перед самым обменом», — рассказал Шатков, выразив благодарность представителю ЛНР в контактной группе Ольге Кобцевой.

По словам Шаткова, несмотря на пытки и лишь для видимости предоставляемой Киевом юридической помощи, он не терял веру в свою правоту и в поддержку со стороны республик.

«Я вам так скажу: нельзя сдаваться никогда, — отмечает ополченец. — Внутри было понимание того, что мы боремся за правое дело. Понимание того, что ни моя смерть, ни смерть наших братьев, которые здесь легли в 14-м, 15-м, 16-м и до сих пор ложатся, защищая мирных людей, не в состоянии отдалить победу здравого смысла над украинским нацизмом».

По словам харьковчанина, он не смог оставаться в родном городе, когда в 2014 году «эти существа начали обстреливать мирные города», и уехал в ЛНР, которая стала для него вторым домом.

Напомним, 29 ноября между Украиной и республиками Донбасса состоялся обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Со стороны ЛНР было передано 25 пленных. В республику вернулось 63 человека.