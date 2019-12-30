Киев, 30 декабря 2019, 03:12 — REGNUM Обмен пленными между Киевом и Донбассом прокомментировали в ЕС. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда», ссылаясь на заявление представителя ЕС.
При этом говорится, что в ЕС ожидают расследования всех обвинений, выдвинутых против обмененных лиц, а «заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности».
Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. ДНР и ЛНР отправили в Киев 76 человек.
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