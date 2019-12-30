Эль-Каим, Ирак, , 03:23 — REGNUM Во время налёта на базу шиитской группировки «Катаиб Хезболла» погибли три иранских военных советника, сообщает 30 декабря телеканал Al Arabiya.

Во время авиаудара американских ВВС на базу группировки «Катаиб Хезболла» в иракском Эль-Каиме возле сирийской границы погибли 25 человек и 38 были ранены. Al Arabiya утверждает, что в числе погибших есть три военных советника из Ирана.

Ранее Пентагон заявил, что американские ВВС «нанесли точные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии» по объектам проиранской шиитской группировки «Катаиб Хезболла».

«Катаиб Хезболла», сформированная в 2003 году, насчитывает 3000 бойцов и является частью группировки «Аль-Хашд аш-Шааби». Шиитские бойцы сражались вместе с регулярной армией Ирака против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и воевали против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

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