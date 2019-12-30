Варшава, 30 декабря 2019, 02:40 — REGNUM Пакт Молотова-Риббентропа не являлся «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты Германия и СССР. С таким заявлением выступил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на странице своей канцелярии в Twitter.
По его словам, Сталин и Гитлер «были долгое время не только союзниками, но и друзьями».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего в 1938 году идею Гитлера выслать польских евреев в Африку на вымирание.
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