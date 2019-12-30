Варшава, , 02:40 — REGNUM Пакт Молотова-Риббентропа не являлся «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты Германия и СССР. С таким заявлением выступил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на странице своей канцелярии в Twitter.

«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова-Риббентропа не был «пактом о ненападении». Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния», — говорится в заявлении.

По его словам, Сталин и Гитлер «были долгое время не только союзниками, но и друзьями».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего в 1938 году идею Гитлера выслать польских евреев в Африку на вымирание.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша обвинила СССР в «союзничестве» с фашистской Германией