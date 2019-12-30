Киев, , 02:14 — REGNUM Взаимное освобождение и обмен пленными между Киевом и Донбассом приветствовал спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик. Об этом сообщает ТАСС.

«Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению контактной группы», — сказал чиновник ОБСЕ.

Также, Мартин Сайдик призвал стороны к дальнейшему наращиванию усилий по реализации Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и Донбассом. ДНР и ЛНР отправили в Киев 76 человек. ДНР забрала 61 человека и отправила Киеву 51 пленного. ЛНР передала на Украину 25 человек и забрала 63.

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