Эль-Каим, Ирак, , 02:11 — REGNUM Количество шиитских ополченцев, погибших во время налёта ВВС США на базу группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим в Ираке, выросло до 25 человек, ещё 38 бойцов были ранены, сообщил 29 декабря телеканал As Sumaria.

Заместитель командующего иракскими шиитскими силами «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухендис поставил в известность американцев, что этот налёт получит «суровый ответ».

Ранее американское военное ведомство заявило, что США нанесли удары по пяти базам шиитских боевиков «Катаиб Хезболлах» на территории Сирии и Ирака в качестве возмездия за нападения на американские базы, которые приписывают этой группировке. В частности, США ставит ей в вину ракетный обстрел базы недалеко от Киркука, когда погиб американский гражданский контрактник.

«Катаиб Хезболлах», созданная в 2003 году, включает порядка 3000 бойцов и является частью «Аль-Хашд аш-Шааби». Шиитские ополченцы воевали вместе с армией Ирака против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дрались с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

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