Киев, , 01:01 — REGNUM Обвиняемых в применении огнестрельного оружия на Майдане в 2014 году пятерых экс-сотрудников «Беркут» передали представителям Донбасса в соответствии с условиями обмена «всех на всех». Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский после встречи в аэропорту Киева переданных Донбассом украинцев.

При том что такое решение далось Зеленскому с большим трудом тем не менее обмен произошел в рамках ранее достигнутого соглашения.

«По поводу беркутовцев: да, это условия «всех на всех», условия этого обмена», — сказал президент.

После объяснений украинский президент вновь пообещал завершить следствие по событиям на Майдане.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Зеленский встретил в аэропорту Борисполя в Киеве 76 человек, переданных украинской стороне в процессе обмена удерживаемых лиц в Донбассе.

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