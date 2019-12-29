Минск, , 23:26 — REGNUM Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой назвал «пустыми измышлениями» отказ от своей национальной валюты в рамках интеграции с Россией. Об этом 29 декабря он сообщил в эфире телеканала «Белоруссия 1».

Он отметил, что доверие к белорусскому рублю подтверждает тот факт, что Банк развития страны вышел на рынок еврооблигаций.

«Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдём на некую другую валюту», — подчеркнул политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой не исключает вероятности того, что до конца 2019 года состоится контакт президентов Белоруссии и России — Александра Лукашенко и Владимира Путина по обсуждению спорных вопросов, касающихся трех несогласованных интеграционных дорожных карт — по газу, нефти и налогам.

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