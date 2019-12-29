Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Россия за двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада СССР, пишет американское издание Bloomberg.

Авторы материала отметили, что Путин укрепил связи с Китаем, присоединил Крым, а также изменил ситуацию в Сирии продал вооружения Турции, которая входит в Североатлантический Альянс. Также глава государства задал тон прошедшему во Франции саммиту «нормандской четверки».

Однако основным достижением Путина является способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, пишет издание, напомнив, что Соединенные Штаты тратят на оборону в два раза больше, что РФ на все вместе.

Кроме того, Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку, резюмировало издание.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания U. S. News, Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира. Затем следуют Германия и Великобритания.

При составлении рейтинга были проанализированы ответы более 20 тысяч респондентов из 80 стран. Опрашиваемым предлагалось оценить каждую страну по следующим параметрам: ее лидера, экономическое влияние, политическое влияние, участие в сильных международных альянсах и силу вооруженных сил страны.

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