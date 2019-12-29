Киев, , 23:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь в Киеве, чтобы встретить 76 человек, переданных украинской стороне во время обмена удерживаемых лиц в Донбассе. Об этом 29 декабря сообщается на официальной странице офиса президента в социальной сети Twitter.

«Владимир Зеленский уже в аэропорту Борисполь. Ожидая самолёт с освобождёнными, президент Украины общается с их семьями», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правозащитник Валентин Рыбин заявил, что донбасской стороне в рамках состоявшегося сегодня, 29 декабря, обмена пленными переданы пять бывших сотрудников специального подразделения «Беркут», которых обвиняли в стрельбе на киевском Майдане в 2014 году.

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