Берлин, , 22:16 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали обмен пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками «долгожданным гуманитарным жестом по восстановлению доверия между двумя сторонами». Об этом 29 декабря сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фитц на своей странице в социальной сети Twitter.

«Канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон приветствуют освобождение и обмен задержанными в восточной Украине», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соединенные Штаты также приветствовали состоявшийся сегодня, 29 декабря, обмен удерживаемых лиц между Донбассом и украинской стороной.

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