Вашингтон, , 21:59 — REGNUM ВВС США нанесли удары по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Об этом 29 декабря сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«Пять целей включают в себя три объекта «Катаиб Хезболла» Ираке и два в Сирии», — заявил Хоффман.

По его словам, удары носили точечный характер и были направлены на базы командования и склады с оружием группировки, а, следовательно, их уничтожение позволит снизить её военную активность.

Он уточнил, что эти объекты «Катаиб Хезболла» «использует для планирования и проведения атак на силы коалиции», а, следовательно, их уничтожение позволит снизить военную активность сил группировки.

Напомним, «Катаиб Хезболла» — шиитская военизированная группировка, действующая на территории Ирака и Сирии. Эта группировка, являющаяся частью так называемых специальных групп — проиранских шиитских формирований в Ираке, активно участвовала в боях против Международной коалиции во главе с США во время Иракской войны.

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