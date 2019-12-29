Анкара, , 21:21 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба администрации главы Турции.

Переговоры двух лидеров были посвящены проблемам двусторонних отношений стран. Отдельно главы государств затронули вопросы политической и военной ситуации в Сирии и Ливии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 декабря президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в Ливии и Сирии. Главы государств выразили поддержку посредническим усилиям ООН и ФРГ, направленным на прекращение вооружённого конфликта и возобновление мирного диалога.

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