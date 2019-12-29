Донецк, , 21:08 — REGNUM Обмен пленными между Украиной и Луганской Народной Республикой будет считаться полностью завершенным только после выполнения Киевом определенных требований, связанных с документами о завершении уголовного преследования. Об этом 29 декабря заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Обмен будет считаться полностью завершенным только в момент выполнения Киевом определенных требований», — сказала она.

Так, речь идет о предоставлении Киевом всех документов, свидетельствующих о полном завершении всех необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, Киеву в рамках обмена было передано 25 человек, а ЛНР передано Украиной 63 человека. Еще девять человек от участия в обмене пленными отказались и остались на территории подконтрольной Украине, уточнили в ЛНР.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку состоявшемуся 29 декабря обмену пленными.

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