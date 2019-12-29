Москва, , 20:32 — REGNUM Выплата Газпромом $2,9 млрд Украине было для России тяжелым решением, заявил 29 декабря в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Выбор такой — между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для Газпрома, для нашей страны — тяжёлое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Москва и Киев достигли договоренности по газу. Стороны согласились, что Газпром заплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но от любых других претензий друг к другу компании отказываются.

Двадцать седьмого декабря Газпром выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд. В украинской компании подтвердили факт получения денежных средств от Газпрома.

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