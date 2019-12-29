Москва, , 19:58 — REGNUM В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились продолжать двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом. Информация об этом 29 декабря опубликована на сайте Кремля.

«Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме этого, глава России выразил благодарность американской стороне за помощь в предотвращении террористических актов, информацию о которых российская сторона получила по линии спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский президент Владимир Путин предложил возобновить работу двусторонней группы по борьбе с терроризмом, которая действовала в 2001—2014 годах.

В октябре 2019 года российский посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Москва давно предлагала такой диалог. Встречи происходят на уровне заместителей глав МИД и экспертов. Важно, чтобы разговор был субстантивным, насыщенным, постоянным, отметил Антонов.

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