Санкт-Петербург, 29 декабря 2019, 19:34 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали двух человек, готовящих террористические акты в Санкт-Петербурге, об этом 29 декабря сообщает пресс-служба указанного ведомства.
Задержанные подозреваются в подготовке терактов в новогодние праздники. Подробности спецоперации пока не раскрываются.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за предоставление информации о готовящихся терактах.
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